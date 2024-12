Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui se focalise sur Genmoji, une nouveauté d’Apple Intelligence qui permet de générer des emojis et qui est disponible avec iOS 18.2. La mise à jour est sortie hier.

La publicité joue la musique Anything You Like par le chanteur The Dare et montre plusieurs emojis qui ont été créés avec Genmoji. Les emojis se succèdent et correspondent pour la plupart aux paroles de la musique. Apple montre ici que les possibilités sont infinies, tant que l’utilisateur a de l’imagination.

Genmoji est accessible directement sur une conversation SMS/RCS/iMessage au sein de l’application Messages. Il suffit de faire une requête et Apple Intelligence va créer votre emoji en quelques secondes. Vous pouvez ensuite l’utiliser dans votre conversation et vos amis le verront apparaître.

Comme indiqué, Genmoji dépend d’Apple Intelligence. Cela implique d’avoir au moins l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max ou l’un des iPhone 16. Aussi, la fonctionnalité est pour le moment indisponible en France et dans les autres pays de l’Union européenne. Cela s’explique tout simplement par l’absence d’Apple Intelligence dans la région. Il faudra attendre avril 2025 et (normalement) iOS 18.4 pour en profiter.

Cette disponibilité permettra également d’avoir le support en plusieurs langues, dont le français. Pour l’instant, l’IA d’Apple est uniquement disponible en anglais.