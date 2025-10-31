Apple semble enfin prêt à franchir une nouvelle étape : si l’on en croit plusieurs sources issues de sa chaîne d’approvisionnement en Chine, la firme de Cupertino aurait commencé à constituer des stocks de composants clés en vue du lancement de son premier iPhone pliable, dont le lancement est attendu pour le mois de septembre 2026.

Une phase de pré-production stratégique

Ce stock massif concernerait notamment les dalles OLED pliables, les charnières en alliage complexe et les châssis en titane, autant d’éléments essentiels à la conception d’un appareil aussi fin que robuste. Cette phase de pré-production, généralement amorcée plusieurs mois avant l’assemblage final, permet à Apple d’anticiper les retards et d’assurer une montée en cadence fluide de la fabrication.

Un design inspiré du Galaxy Z Fold, à la sauce Apple

Selon les premières fuites, le futur « iPhone Fold » adoptera un format livre proche du Galaxy Z Fold de Samsung, combinant un écran externe de 5,5 pouces et un grand écran interne de 7,8 pouces. Ce modèle afficherait une surface quasi sans pli visible (une fois ouvert) et disposerait d’une caméra dissimulée sous la dalle. On trouverait aussi un capteur perforé sur la dalle et un bloc photo à deux capteurs. L’authentification serait assurée par une zone Touch ID latérale, placée sur la tranche.

Apple miserait aussi sur un châssis en titane et aluminium afin de garantir la rigidité du smartphone, que les fuites annoncent déjà comme l’un des plus fins du marché avec seulement 4,5 mm d’épaisseur une fois déplié. En combinant son savoir-faire industriel, des innovations mécaniques et une stratégie logistique bien huilée, la marque à la pomme semble prête à transformer l’essai de l’iPhone pliable.