Duolingo (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la célèbre app d’apprentissage des langues, propose désormais aussi un nouveau cours… d’échecs, et ainsi enseigner le jeu à des joueurs de tous niveaux à travers des leçons interactives. Le cours propose des questions rapides sur le jeu, des situations d’échec et mat en x coups dans des positions serrées, ainsi que la possibilité de jouer des mini-parties ou des parties complètes contre Oscar, l’avatar Duolingo qui agit comme coach. Le chef de produit de Duolingo, Edwin Bodge, déclare que l’objectif est de rendre les échecs « aussi accessibles que possible », avec des leçons adaptées au niveau de chaque utilisateur.

Ce nouveau service d’apprentissage s’ajoute à la liste croissante des cours non-linguistiques de Duolingo, comme la musique et les mathématiques, une ouverture qui permet sans doute à l’éditeur d’atteindre une nouvelle clientèle et de se positionner comme une plateforme éducative au sens large. Les échecs sont en phase de bêta sur les versions iOS anglaises de l’app, un déploiement plus large étant prévu d’ici quatre à six semaines (et encore au delà pour les autres langues que l’anglais). Le service arrivera aussi plus tard pour la version Android de Duolingo.