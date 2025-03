Plagues Inc. fait sans aucun doute partie des meilleurs jeu vidéo mobile disponibles sur iOS (même s’il existe des versions PC et consoles, le jeu est avant tout taillé pour le mobile). Pour rappel, ce jeu de micro-gestion absolument génial propose au joueur de détruire l’humanité via une multitude de catastrophes possibles (épidémie, zombies, mutations incontrôlées, etc.). After Inc. (Lien Apple Store – 1,99 euros – iPhone/iPad), c’est un peu la suite directe de Plagues Inc. et il n’est donc pas étonnant de constater que ce nouveau jeu de micro-gestion a été développé par le créateur de Plagues lui-même !



Cette fois, il ne s’agit plus de détruire l’humanité mais au contraire de l’aider à se reconstruire après une invasion zombie. Ambiance 28 Jours plus Tard garantie donc pour ce « mélange unique de simulation stratégique, de construction de villes de survie et de « mini 4X » » A l’instar de son prédécesseur, After Inc. regorge d’éléments à paramétrer et de choix cruciaux à faire – « les chiens sont-ils des animaux de compagnie ou une source de nourriture ? » . Gestion de ressources, combats contre les hordes de zombies, découverte d’anciennes technologies, narration évolutive en fonction des actions du joueur, le jeu est d’une richesse sidérante, une richesse dont ferait d’ailleurs bien de s’inspirer certaines grosses productions. Plus que recommandé : déjà indispensable.