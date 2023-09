Grand spécialiste du tower defense, le studio Ironhide nous revient avec un nouveau petit bijou du genre : après la série des Kingdom Rush et Iron Marines, Junkworld TD change totalement d’environnement et nous plonge dans un univers post apo façon Mad Max. Disponible dès aujourd’hui dans le service par abonnement Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad), Junkworld TD reste avant tout un tower defense aux petis oignons, blindé d’upgrades de systèmes de défense et de troupes bigarrées prêtes à en découdre. L’objectif est simple : « Commandez le clan ingénieux Scavenger alors qu’il survit au chaos des batailles post-apocalyptiques épiques. Déployez votre stratégie en utilisant des tours, des unités spéciales et des gadgets, tout en entraînant des héros incroyables et fous. Placez vos tours où vous le souhaitez, la carte entière est votre terrain de jeu tactique ! »

16 tours disponibles avec différentes capacités, 16 tactiques déployables en un clic (4 par niveaux), 9 héros à disposer sur le champ de bataille, 80 niveaux, et même des easter eggs à gogo, Junkworld TD est un tower defense plus que généreux. On notera aussi pour finir le style graphique reconnaissable en mille, du rétro-pixels absolument charmant et réhaussé par des animations cartoons franchement hilarantes par moments. Foncez !