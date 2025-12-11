Après avoir réalisé une véritable razzia sur les nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards, Apple TV est désormais honoré par le prestigieux AFI (American Film Institute ou Institut du film américain). Chaque année, l’AFI honore 10 films et 10 séries télévisées, des œuvres « considérées comme culturellement et artistiquement représentatives des réalisations les plus marquantes de l’année dans l’art de l’image animée ».

Apple TV reconnu comme un service premium

Et cette année, c’est un jury comprenant notamment le réalisateur Thomas Schlamme (The West Wing, Sports Night) et l’actrice amérindienne Lily Gladstone (incroyable dans Killers of the Flower Moon) qui a choisi pas moins de trois séries Apple dans ce top 10 des séries les plus marquantes de 2025, ce qui consacre d’une certaine façon Apple TV comme un service aux contenus résolument premium.

Les trois séries Apple TV sont Pluribus, Severance et The Studio, trois productions largement couvertes de louanges par la critique. A noter qu’en 2023, l’AFI avait placé le superbe Killers of the Flower Moon dans son top 10 des films les plus marquants de l’année et qu’en 2021, CODA et The Tragedy of Macbeth avaient eu droit au même honneur. Côté séries, Ted Lasso (deux fois), Severance encore, mais aussi The Morning Show, Pachinko, Schmigadoon! et Shrinking avaient intégré le top 10 des séries marquantes.