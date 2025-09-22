Apple TV+ sait comment remercier les fans les plus hardcores de ses séries phares. Lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, les acteurs mais aussi Apple TV+ ont mulitplié les initiatives et les « easter-eggs » faisant référence aux deux séries du moment, à savoir The Studio et Severance. [SPOILER] Ainsi, lors de sa remise de prix pour la meilleur actrice dans un drame (pour son rôle de Helly.R dans Severance), Britt Lower a sorti une feuille où figuraient les noms des personnes qu’elle souhaitait remercier. Mais au dos de cette feuille, une note manuscrite rappelait un message emblématique de la première saison de la série : « Faites moi sortir ! ».

Des clins d’œil en pagaille

Un autre clin d’œil s’est répété durant toute la soirée,… et via un panneau publicitaire affichant le message « Thank you, Sal Saperstein » (Merci, Sal Saperstein), cette fois une référence à l’un des épisodes les plus hilarants de la série The Studio, cette dernière ayant raflé un record d’Emmys (13), dont celui de la meilleure série de comédie et du meilleur acteur pour Seth Rogen. Ces indices, qui ne peuvent être saisis que par les amateurs les plus assidus de ces séries, prouvent que les dirigeants d’Apple TV+ ont compris la nécessité de faire des meilleures séries du service des objets culturels à part entière, avec ses codes, ses références, et déjà ses phrases cultes. C’est aussi de bon augure pour la suite de The Stdui, sachant que malheureusement cette excellente série ne réalise pas de grosses audiences.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Apple TV (@appletv)

Une soirée faste pour Apple TV+

A noter que Si Severance n’a pas décroché le titre de meilleure série dramatique, la production n’est pas repartie les mains vides. Outre la victoire de Britt Lower, Tramell Tillman, alias Mr. Milchick, a été sacré meilleur acteur secondaire dans une série dramatique, en recevant au passage l’une des ovations les plus intenses de la soirée. Ces deux distinctions s’ajoutent aux six récompenses techniques déjà remportées par la série lors des Creative Arts Emmy Awards.