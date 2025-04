Apple TV+ a donné vie à l’univers de Severance le 5 avril dernier en transformant le bâtiment Bell Works du New Jersey (les locaux qui servent de décor à Lumon dans la série) en une expérience immersive Lumon Industries, une façon de célébrer en grande pompe le renouvellement de la série pour une troisième saison. Baptisé Outdoor Retreat Team-Building Occurrence (ORTBO), l’événement consistait en une table ronde surprise animée par le célèbre présentateur Stephen Colbert, évidemment en présence de l’équipe de la série dont le créateur Dan Erickson et le réalisateur Ben Stiller.

Les fans ont aussi pu assister à un concert-live du compositeur Theodore Shapiro, découvrir des décors grandeur nature, et même participer à des activités de « team-building » un brin inquiétantes et inspirées de l’univers de la série. Histoire de parfaire l’immersion, les invités ont reçu des badges d’accès Lumon, visité les faux bureaux de Mark et la salle de repos, et même enregistré des messages à l’attention de leur « innie ».



L’événement aura parfois brouillé la frontière entre fiction et réalité, faisant ainsi écho au thème central de Severance sur les identités fragmentées dans un environnement de travail dystopique. Pour rappel, la série suit Mark Scout et ses collègues, employés chez Lumon et confrontés aux conséquences psychologiques de la séparation des souvenirs professionnels et personnels. Saluée par la critique, Severance a reçu 14 nominations aux Emmy Awards. Les deux premières saisons de Severance sont disponibles sur Apple TV+.