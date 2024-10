Seul le marché américain est pour l’instant concerné : à quelques mois du lancement de la seconde saison, la première saison de la série quasi culte Severance sortira en Blu-Ray, les précommandes étant ouvertes dès maintenant pour 42,88 dollars sur Amazon pour une livraison fixées au 17 décembre. Cette disponibilité en Blu-Ray est particulièrement notable, car jusqu’ici très peu de programmes d’Apple TV+ bénéficient de sorties en format physique (à priori, seule la série Ted Lasso ya déjà eu droit), des sorties au format physique généralement gérées par des sociétés de production tierces comme Fifth Season (qui d’ailleurs coproduit Severance). Le Blu-ray sortira peu de temps avant la deuxième saison de la série, attendue début 2025.

Malgré le succès de la série, la deuxième saison a été retardée en raison de la grève des scénaristes et des différends créatifs signalés entre les showrunners. Le Blu-ray, qui arrive juste avant les fêtes, inclura à priori l’intégralité de la première saison, bien qu’il ne soit pas encore clair si des contenus bonus, comme le sketch parodique de Stephen Colbert, y seront inclus.

Et pour ceux qui seraient vraiment passés à côté, le pitch : Dans « Severance », Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée d’équilibre entre vie professionnelle et vie personelle est remise en question lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui l’oblige à se confronter à la véritable nature de son travail, et à sa propre nature. Dans la deuxième saison, Mark et ses collègues découvrent à leurs dépens les conséquences désastreuses d’une mauvaise manipulation de dissociation.