Apple TV+ joue le jeu à fond : l’équipe de la série de SF Silo, avec en tête l’actrice et productrice exécutive Rebecca Ferguson, sera présente au prochain Comic Con de San Diego le 27 juillet prochain ! Comme le veut la tradition du Comic Con, les fans de la série pourront poser des questions au staff présent sur place, soit Rebecca Ferguson, la star Common, le créateur et showrunner Graham Yost, le producteur exécutif Hugh Howey, ainsi que des invités surprises (un membre du cast de la seconde saison ?). Le modérateur et animateur de cette sessions de questions-réponses sera Adam Savage (rédacteur en chef de Tested.com). Pour rappel, la saison 2 de Silo avait été confirmée au mois de juin 2023 par Matt Cherniss, le responsable de la programmation pour Apple TV+, mais aucune date de lancement sur le service n’a encore été précisée. Le Comic Con sera t-il l’occasion d’avoir une date précise ou un nouveau trailer ? Ce n’est pas impossible.

La série Silo raconte l’histoire des dix mille « dernières » personnes encore présentes sur terre, ces dernières étant littéralement terrées à des centaines de mètres sous la surface. Nul ne sait quand et pourquoi réellement le Silo a été créé, même si l’on se doute qu’il s’agit avant tout de se protéger de l’air extérieur totalement vicié voire mortel. Plus mystérieux encore, quiconque s’intéresse aux origines du Silo s’expose à des conséquences fatales. Juliette (interprétée par Rebecca Ferguson), une ingénieure relativement haut placée dans la hiérarchie du Silo, se met à enquêter sur le meurtre d’un ami, enquête qui la mettra en face d’un mystère « bien plus profond qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer ».