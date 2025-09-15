Apple TV+ a marqué les 77e Emmy Awards d’une empreinte durable, grâce aux succès éclatants de Severance et The Studio. La plateforme de Cupertino, encore relativement jeune face aux géants du streaming que son Netflix ou HBO Max, confirme qu’elle est bien devenue un acteur incontournable du paysage audiovisuel mondial. En remportant plusieurs distinctions majeures (aussi dans les catégories techniques qu’artistiques) Apple TV+ démontre aujourd’hui sa capacité à allier productions ambitieuses, scénarios originaux et casting prestigieux.

Seth Rogen dans The Studio

Les récompenses remportées par Apple TV+

The Studio — Meilleure série comique

— Meilleure série comique Tramell Tillman (Severance) — Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique

(Severance) — Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique Britt Lower (Severance) — Meilleure actrice principale dans une série dramatique

(Severance) — Meilleure actrice principale dans une série dramatique Merritt Wever (Severance) — Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

(Severance) — Meilleure actrice invitée dans une série dramatique Seth Rogen (The Studio) — Meilleur acteur principal dans une série comique

(The Studio) — Meilleur acteur principal dans une série comique Seth Rogen et Ryan Goldberg — Meilleure réalisation pour une série comique (The Studio, épisode « The Oner »)

— Meilleure réalisation pour une série comique (The Studio, épisode « The Oner ») Seth Rogen, Ryan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez — Meilleur scénario pour une série comique (The Studio, épisode « The Promotion »)

— Meilleur scénario pour une série comique (The Studio, épisode « The Promotion ») Bryan Cranston (The Studio) — Meilleur acteur invité dans une série comique

(The Studio) — Meilleur acteur invité dans une série comique Adam Randall (Slow Horses) — Meilleure réalisation pour une série dramatique (épisode « Hello Goodbye »)

Apple a donc remporté en tout et pour tout 27 trophées lors de ces 77ème Emmy Awards, soit trois de moins que Netflix et HBO Max. A noter qu’Apple TV+ était second en nombre de nominations.

Centrée sur les mystérieuses pratiques de la société fictive Lumon Industries, la série Severance a rapidement séduit les critiques et les spectateurs. Avec son intrigue sur la séparation radicale entre vie personnelle et professionnelle, Cette série dystopique explore des thématiques universelles à travers une esthétique singulière et une distribution de haut niveau. Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro et Christopher Walken contribuent à faire de cette production l’une des plus marquantes de l’ère Apple TV+. Côté comédie, The Studio s’impose comme une pépite satirique sur les coulisses d’Hollywood. Emmenée par Seth Rogen dans le rôle de Matt Remick, la série propose un regard décalé et incisif sur le système des grands studios. Avec un casting riche en invités prestigieux – de Bryan Cranston à Zoë Kravitz en passant par Martin Scorsese – la série combine humour et critique sociale, confirmant son succès critique.

Des succès mais aussi des absences remarquées

Malgré cette pluie de trophées, Apple TV+ n’a pas tout raflé loin s’en faut. Severance échoue face à The Pitt dans la catégorie Meilleure série dramatique, et Adam Scott voit le prix de Meilleur acteur principal lui échapper au profit de Noah Wyle. Néanmoins, ces distinctions confirment l’influence grandissante du service d’Apple dans un secteur en constante évolution.

Avec ces nouvelles victoires, Apple TV+ consolide donc sa réputation de créateur de contenus premium capables de rivaliser avec les meilleures productions mondiales. Entre fictions innovantes et choix artistiques audacieux, la plateforme semble plus que jamais prête à occuper le devant de la scène dans les années à venir.