Les nouveaux Mac avec les puces M4 ne sont pas en mesure de faire tourner des machines virtuelles d’anciennes versions de macOS. Le support s’arrête macOS Ventura 13.4 selon plusieurs constats.

Une limitation avec les machines virtuelles sur les Mac M4

Comme le rapportent le chercheur en sécurité Csaba Fitzl et Eclectic Light Company, des logiciels de virtualisation, dont UTM, ont un fonctionnement limité sur les Mac M4, à savoir les MacBook Pro, Mac mini et iMac. Lorsqu’ils tentent d’exécuter une machine virtuelle avec une version antérieure de macOS, les utilisateurs rencontrent un écran noir et la machine virtuelle ne démarre pas complètement.

La limitation semble se produire au cours des premiers processus de démarrage du noyau (kernel), comme l’indique le moniteur d’activité qui ne montre qu’un seul cœur virtuel actif alors que plusieurs cœurs sont alloués. Cela suggère que la défaillance se produit avant que le noyau de la machine virtuelle ne puisse initialiser des cœurs supplémentaires.

Le problème est bel et bien spécifique aux Mac M4. Tous les Mac M1, M2 et M3 s’en sortent sans souci, ils arrivent par exemple à faire tourner une machine virtuelle de macOS Monterey 12.0.1 et des versions plus récentes, avec quelques limitations. Qu’en est-il de macOS Big Sur (11.x) ? Les Mac Apple Silicon n’ont jamais supporté la virtualisation de ce système d’exploitation.

Pour récapituler, les Mac M4 supportent des machines virtuelles avec macOS 13.4 et les versions plus récentes de Ventura, macOS Sonoma 14 et macOS Sequoia 15. La limitation est à prendre en compte selon vos usages.

Un correctif d’Apple semble improbable

Peut-on espérer un correctif de la part d’Apple ? Étant donné que le problème survient tôt dans le processus de démarrage, un correctif nécessiterait probablement qu’Apple publie des fichiers IPSW mis à jour pour les anciennes versions de macOS, ce qui serait sans précédent pour l’entreprise, et peut-être même improbable.

Cette restriction s’ajoute aux limitations existantes en matière de virtualisation sur les Mac Apple Silicon, telles que l’impossibilité d’exécuter des applications App Store dans des machines virtuelles. Mais Apple autorise depuis macOS Sequoia les utilisateurs à se connecter à leur compte iCloud depuis les machines virtuelles, ce qui n’était pas possible auparavant.