Apple modifie la manière de commander un Mac sur sa boutique en ligne en éliminant les options préconfigurées. Cette refonte unifie l’expérience d’achat en forçant désormais chaque client à configurer sa machine de zéro via le configurateur, ce qui est similaire à l’expérience d’achat des iPhone et iPad.

Jusqu’à présent, l’achat d’un Mac sur l’Apple Store en ligne suivait un chemin précis. L’utilisateur se voyait proposer une série de modèles préconfigurés (combinant processeur, mémoire vive et stockage) avant de pouvoir éventuellement affiner ces choix. Cette étape intermédiaire, qui servait de point de départ, appartient désormais au passé. La stratégie de la page de destination présentant ces sélections par défaut a été totalement abandonnée.

Un Mac sur mesure devient obligatoire

Le nouveau système s’applique sans exception à tous les modèles, qu’il s’agisse des ordinateurs portables (MacBook Air ou MacBook Pro ou de bureau (iMac, Mac mini, Mac Studio ou Mac Pro). Le changement est radical : un clic sur le bouton « Acheter » ne mène plus à une vitrine de suggestions, mais plonge directement l’acheteur dans le cœur du configurateur.

Pour l’exemple, prenons le cas du MacBook Pro. Auparavant, l’utilisateur sélectionnait une base préexistante. Désormais, il doit impérativement valider chaque composant manuellement :

Taille d’écran

Coloris

Type d’écran (standard ou nano-texturé)

Puce

Mémoire unifiée (RAM)

Capacité de stockage

Type de clavier (AZERTY par exemple)

Licences logicielles (Final Cut Pro ou Logic Pro)

Apple Trade In (pour faire reprendre ou non votre ancien Mac afin d’avoir une remise sur le nouveau)

Assurance AppleCare+

Il est bon de noter que l’utilisateur doit obligatoire faire un choix lors des premières étapes. Une fois arrivé à la mémoire unifiée, au stockage et au type de clavier, Apple présélectionne des options. Mais il est possible de les modifier comme on le souhaite.

Cette nouvelle mécanique rapproche le processus d’achat du Mac de celui déjà en vigueur pour l’iPad et l’iPhone, créant ainsi une cohérence globale sur la plateforme de vente.

Nouveau système d’achat… avant les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max ?

Si cette harmonisation des interfaces semble logique, elle pourrait aussi dissimuler des préparatifs stratégiques. Cette modification structurelle du site pourrait, peut-être, être un indice précurseur. On attend toujours le lancement des MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max. Les rumeurs insistantes suggèrent un lancement pour le début de l’année.

Il est plausible qu’Apple prépare le terrain technique de sa boutique en vue de cette sortie, bien que rien ne soit confirmé officiellement. En attendant, cette mise à jour du parcours client est active et change dès aujourd’hui la façon dont chaque Mac est configuré et commandé.