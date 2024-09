Apple a mis à jour sa liste comprenant les produits anciens et obsolètes afin d’y ajouter 12 références de Mac. Certains modèles qui avaient le statut de produits anciens sont maintenant considérés comme obsolètes. Et d’autres font leur arrivée dans la liste des produits anciens.

12 Mac sont maintenant anciens ou obsolètes pour Apple

On retrouve trois Mac qui font leurs débuts dans la liste des produits anciens :

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)

Et voici les neuf modèles qui sont maintenant considérés comme obsolètes aux yeux d’Apple :

MacBook (Retina, 12 pouces, début 2016)

MacBook Air (13 pouces, début 2015)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Pro (Retina, 13 pouces, début 2015)

iMac (21,5 pouces, fin 2015)

iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, fin 2015)

iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015)

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Ensuite, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Quand un produit a le statut ancien, Apple et les réparateurs agréés peuvent continuer à faire des réparations (dans la limite des stocks disponibles). Mais quand un produit est obsolète, la réparation n’est (généralement) plus d’actualité. Il faut alors se tourner vers des réparateurs de quartier et espérer qu’ils ont le ou les composants en stock pour effectuer la réparation.

Il y a une exception. Les MacBook peuvent être éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie, et ce pendant une période prolongée pouvant aller jusqu’à 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit, sous réserve de la disponibilité des pièces.