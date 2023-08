Apple a mis à jour sa liste des produits anciens pour y ajouter quelques MacBook Pro et MacBook Air. Il est surtout question des MacBook Pro de 2017 équipés de la Touch Bar.

Dans le détail, Apple a ajouté les modèles suivants à sa liste des produits anciens :

MacBook Air (11 pouces, début 2015)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, 4 Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2017)

MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2015)

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il y a aussi les produits obsolètes. Ils sont considérés tels quel lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Pour rappel, Apple a proposé la Touch Bar pour la première fois en 2016. Cette barre tactile au-dessus du clavier remplace les boutons de fonction (F1, F2, etc). Lors de la présentation, Apple avait vanté le fait que la Touch Bar puisse être modulable. Elle change selon l’application qui est affichée à l’écran, ce qui permet de réaliser rapidement telle ou telle tâche.

Mais le public n’a pas tellement apprécié, au point qu’Apple a abandonné l’idée pour revenir sur les boutons de fonction physiques. C’est une réalité depuis les MacBook Pro de 2021.

Aujourd’hui, le seul MacBook Pro avec Touch Bar encore vendu par Apple est le modèle d’entrée de gamme avec son écran de 13 pouces.