Pendant plusieurs années, Apple a augmenté la quantité de RAM disponible sur les Mac de base. Mais ce scénario n’est plus d’actualité depuis que Tim Cook a succédé à Steve Jobs en tant que dirigeant de l’entreprise.

La RAM de base stagne sur les Mac

David Schaub a publié deux graphiques en début d’année qui ont refait parler d’eux cette semaine concernant la RAM sur les Mac. Les graphiques montrent qu’Apple avait tendance à augmenter la mémoire de base tous les deux ans environ, mais que cette tendance s’est interrompue lorsque Tim Cook a succédé à Steve Jobs. La mémoire a augmenté rapidement jusqu’au lancement du Mac Plus en 1986. « Les années 1986 à 1990 ont été consacrées à la baisse du prix du Mac de base », explique David Schaub. « Ensuite, nous obtenons une ligne logarithmique assez droite jusqu’à ce que Tim Cook devienne le patron et il n’y a eu qu’une seule augmentation depuis ».

Quantité de RAM sur les Mac tout-en-un (modèles de base) depuis 1984

Quantité de RAM sur les MacBook (modèles de base) depuis 1999

Différents facteurs à prendre en compte, mais…

Bien sûr, ce discours est un peu simpliste en soi. D’autres facteurs sont à prendre en compte, comme le fait qu’on soit passé des disques durs au SSD, des processeurs Intel aux puces Apple Silicon plus performantes et disposant d’une mémoire unifiée, et d’autres éléments. Si Apple avait continué sur sa lancée, les Mac modernes auraient… 500 Go de RAM.

Cela étant dit, les iMac et MacBook Pro n’ont pas bougé depuis 2012 : Apple propose toujours 8 Go de RAM sur le modèle de base. Pour sa part, le MacBook Air n’évolue plus dans ce domaine depuis 2017. À cela s’ajoute le fait que les Mac Apple Silicon (M1, M2, M3 et leurs variantes) ont la RAM soudée, il n’est donc pas possible de la modifier après l’achat. Apple demande des prix assez importants pour passer à 16 Go, voire plus. Si l’on prend le MacBook Air M3 par exemple, le coût pour passer de 8 à 16 Go de RAM est de 230 euros.

Pour sa part, Apple assure que 8 Go de RAM sur les Mac M1/M2/M3 sont équivalents à 16 Go de RAM sur un PC Windows. Du côté des téléphones, les iPhone 15 Pro ont 8 Go de RAM, soit autant que les Mac. Les iPhone 15 et 15 Plus ont 6 Go. Et si l’on en croit les rumeurs, tous les iPhone 16 auront 8 Go de mémoire vive.