Que représente le Mac au plan mondial aujourd’hui ? Si l’on se réfère aux années d’or, c’est à dire entre 1984 et 1995, la part du Mac dans les ventes de PC représentait entre 10% et 20% en moyenne (malgré deux alertes en 1985 et 1989. A partir de la sortie de Windows 95 (en 1995 donc…), les ventes de Mac n’ont alors cessé de dégringoler, à la fois en volume et en pourcentage des ventes totales de PCs. le point culminant de cette bérézina étant atteint en 2004n la Pdm du Mac ne dépassant pas les 1,8% . Depuis ce sommet du « pire », tout est allé progressivement beaucoup mieux pour Apple, principalement dans un premier temps grâce au succès phénoménal de l’iMac.

En 2004, il se vendait un Mac… pour 55 PCs !

Depuis une dizaine d’année, le Mac est même revenu au niveau moyen des années 80, avec des ventes oscillant désormais entre 7 et 10/12% selon les trimestres. Ce retour au sommet (Apple se place à la 4ème place des fabricants de PCs) est d’autant plus notable que les ordinateurs pommés sont de très loin les plus chers du marché. Le lancement des Mac Apple Silicon a fini de pousser la Pdm au dessus des 10% (sur certaines trimestres), ce qui là encore n’était plus arrivé depuis les années 80.

Cette bonne forme du Mac (qui pourrait être sans doute encore meilleure avec un Mac d’entrée de gamme réellement accessible), se traduit aussi sur la base installée, qui a réellement pris du galon dans de nombreux pays. Statista a fait le tour du sujet il y a quelques jours, et a ainsi noté que le Mac dépasse les 10% de Pdm (en base installée) dans au moins 8 pays dont la France. En Suisse, 24% des utilisateurs disposent d’un Mac, suivi de près par les 23% de base installée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Un australien sur cinq se sert d’un Mac, et un néerlandais sur 6. En Chine, la base installée du Mac est de 15%, tandis qu’en Allemagne ainsi qu’en France cette dernière est de 14%. Ces chiffres montrent l’implantation forte du Mac dans la majorité des pays les plus riches (le Japon faisant ici exception).

La réussite d’Apple n’est pourtant pas si éclatante qu’annoncé, surtout après le lancement des Mac dotés de puces Apple Silicon. Nombre d’analystes tablaient en effet sur des ventes aux alentours des 20% de Pdm… ce qui ne s’est finalement pas fait, la faute sans doute à un positionnement tarifaire de plus en plus « premium », excluant de fait tout un pan d’une classe moyenne moins argentée.