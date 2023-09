Les marchés de la tablette et de l’ordinateur sont en plein effondrement aux Etats-Unis, et dans ce contexte dépressif, Apple navigue complètement à contre-courant en affichant des niveaux de croissance presqu’indécents. Si l’on en croit les données de Canalys, sur le second trimestre 2023, les ventes d’iPad ont progressé de 20,1% et les ventes de Mac de 32,6% ! Du côté de la concurrence, c’est nettement plus compliqué : Amazon a vu ses ventes de tablettes diminuer de 32,5% sur la période, Samsung essuie une baisse de 17,3% de ses livraisons et TCL chute lourdement (-18,5%). Microsoft limite un peu la casse (-3,7%), mais ce différentiel de forme entre Apple et le reste de l’industrie permet à l’iPad d’occuper 52,2% de parts de marché aux Etats-Unis, ce qui est tout simplement du jamais vu !

L’histoire se répète sur le marché de l’ordinateur : si HP parvint à progresser de 6%, Dell (-13,1%), Lenovo (-9,2%) et Acer (-20,3%) affichent des résultats en capilotade, comme d’ailleurs le gros reste des autres fabricants de PC (-23,2%). Du côté d’Apple, les chiffres flambent puisque les ventes de Mac auraient progressé de 32,6% sur la période. Apple consolide sa 4ème place sur le marché nord américain de l’ordinateur personnel, laissant cette fois Acer très loin derrière. La part de marché du Mac bénéficie largement de la bonne forme du Mac et passe de 9% (Q2 2022) à 12,7%.

Ces résultats en volume sont d’autant plus impressionnants pour Apple que le Mac et l’iPad sont les appareils les plus chers dans leur catégorie de produit. Apple gagne ainsi sur les deux tableaux : beaucoup de ventes, et des produits vendus chers et avec une très forte marge.