L’Apple Store en ligne affiche des délais de livraison inhabituels pour certaines configurations du MacBook Pro M4 Max, laissant présager des changements dans la gamme. Alors que l’approvisionnement se tend, les spéculations s’intensifient autour de l’annonce imminente des MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max, potentiellement prévue pour cette semaine.

Un stock limité pour certains MacBook Pro M4 Max

Si les MacBook Pro équipés de la puce M4 Pro restent disponibles sans délai notable, la situation est différentes pour les versions les plus puissantes. Les estimations de livraison pour de nombreuses configurations dotées de la puce M4 Max glissent désormais entre le 6 février et le 24 février, voire au-delà. C’est particulièrement sévère pour les machines sur mesure : un MacBook Pro 14 pouces configuré avec une puce M4 Max à 16 cœurs et 128 Go de RAM ne sera pas livré avant le 16 mars, imposant une attente de deux mois aux acheteurs.

Cette tension sur les stocks pourrait s’expliquer par deux facteurs distincts mais non exclusifs. D’une part, il pourrait s’agir d’un indice classique annonçant un rafraîchissement imminent de la gamme, Apple réduisant les stocks de l’ancienne génération avant un lancement. D’autre part, des contraintes persistantes sur la chaîne d’approvisionnement en RAM pourraient également être responsables de ces retards logistiques, indépendamment du calendrier des sorties produits.

Les modèles M5 Pro et M5 Max ne semblent pas très loin

Le calendrier actuel présente de fortes similitudes avec le cycle de janvier 2023, durant lequel Apple avait dévoilé ses MacBook Pro M2 Pro et M2 Max. Bien que le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme ait déjà reçu sa mise à niveau vers la puce M5 en octobre dernier, les déclinaisons M5 Pro et M5 Max se font toujours attendre.

Plusieurs événements renforcent l’hypothèse d’une annonce à très court terme. Apple prévoit en effet le lancement de son offre Creator Studio pour le 28 janvier, suivi dès le lendemain, le 29 janvier, par son annonce des résultats financiers trimestriels. Cette convergence de dates stratégiques, couplée à la réduction des stocks des modèles actuels, dessine le scénario crédible d’une commercialisation imminente pour les nouveaux modèles de MacBook Pro.