Apple officialise aujourd’hui le lancement d’Apple Creator Studio, un abonnement qui centralise ses outils de création vidéo, musicale et graphique, le tout en incluant de l’intelligence artificielle, pour concurrencer la suite Creative Cloud d’Adobe. Cette offre, disponible dès le 28 janvier, vise à démocratiser l’accès aux logiciels professionnels sur Mac, iPad et iPhone tout en introduisant des fonctionnalités intelligentes exclusives.

Final Cut Pro, Logic, Pixelmator Pro et plus dans Apple Creator Studio

Apple Creator Studio intègre les poids lourds de l’écosystème créatif d’Apple. Les abonnés accèderont à Final Cut Pro, Logic Pro ainsi qu’à Pixelmator Pro qui débarque pour la première fois sur iPad avec une interface optimisée pour le tactile et l’Apple Pencil. L’offre inclut également les utilitaires sur Mac indispensables aux professionnels comme Motion, Compressor et MainStage.

Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, déclare :

Apple Creator Studio est une offre très avantageuse qui permet à tous les profils de créateurs d’exercer leur art et de développer leurs compétences en facilitant l’accès aux outils les plus puissants et intuitifs qui soient pour le montage vidéo, la production musicale, l’imagerie créative et la productivité visuelle. Tous ces outils bénéficient de fonctionnalités intelligentes avancées visant à améliorer et accélérer les workflows. Cette collection puissante d’apps créatives est le moyen le plus flexible et accessible qui soit pour permettre aux professionnels, aux artistes émergents, aux entrepreneurs, aux étudiants et au personnel éducatif de se lancer en produisant leur meilleur travail et en explorant leurs aspirations créatives, depuis l’idée initiale jusqu’à sa concrétisation.

Au-delà de l’accès aux logiciels, l’abonnement débloque du contenu premium et des outils intelligents pour la suite iWork (Keynote, Pages, Numbers) et prochainement pour Freeform. Des nouveautés fonctionnelles sont aussi de la partie : Logic Pro gagne par exemple un Synth Player et une fonction d’identification d’accords, tandis que Final Cut Pro enrichit ses workflows d’édition vidéo.

Un abonnement à 12,99 €/mois ou 129 €/an

Apple positionne son offre à 12,99 €/mois ou 129 €/an, incluant un mois d’essai gratuit et le partage familial jusqu’à six personnes. Une tarification préférentielle est prévue pour le secteur éducatif, permettant aux étudiants et enseignants de souscrire pour seulement 2,99 €/mois ou 29,99€/an.

Fait rare dans l’industrie actuelle, Apple maintient la possibilité d’acquérir les versions Mac de ses logiciels phares via un achat unique sur le Mac App Store :

Par ailleurs, les versions standard de Keynote, Pages, Numbers et Freeform resteront gratuites et mises à jour pour tous les utilisateurs, les fonctions payantes de Creator Studio venant s’ajouter en surcouche optionnelle.