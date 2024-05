Apple a présenté aujourd’hui Final Cut Pro 2 sur iPad, en mettant en avant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Mais elles ne seront pas réservées qu’à la tablette, on les retrouvera également sur Mac.

Dans son communiqué, Apple fait du teasing en évoquant la prochaine version de Final Cut Pro sur Mac. On peut lire :

De nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle arrivent sur Final Cut Pro pour Mac 10.8, offrant aux pros du montage la capacité de personnaliser rapidement des photos et des vidéos en un seul clic et de resynchroniser des visuels plus facilement que jamais. Des outils importants d’accélération des flux de travail proposent également des méthodes inédites pour corriger les couleurs et gérer les effets vidéo, ou encore pour faire des recherches et naviguer facilement dans la timeline.

Sur Mac, les monteurs peuvent faire passer leurs flux professionnels au niveau supérieur. Exploitant le Neural Engine de la puce Apple, de nouveaux outils organisationnels et fonctionnalités d’IA font leur apparition sur Final Cut Pro 10.8. Disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants, Final Cut Pro 10.8 inaugure la fonctionnalité Améliorer la lumière et la couleur, qui permet d’ajuster d’un geste les couleurs, la balance des couleurs, le contraste et la luminosité, et qui est optimisée pour les fichiers multimédias encodés aux formats SDR, HDR, RAW et Log. Avec Ralenti fluide, des images vidéo sont intelligemment générées et combinées pour offrir un mouvement de la plus grande qualité et renforcer encore davantage l’intensité dramatique d’un projet.