Au delà des specs techniques ébouriffantes des nouveaux iPad Pro, Apple a annoncé une belle surprise pour les nouveaux iPad Pro : Final Cut Pro et Logic Pro 2 arrivent sur iPad ! L’app arrive même avec une fonction dédiée à la tablette, Live Multicam, qui permet de connecter et de contrôlant jusqu’à quatre caméras en même temps, dont la caméra d’un iPhone par exemple (oui, FCP arrive aussi sur iPhone). Cette version de FCP se veut (presque) sans concessions et il est donc possible de monter à partir de véritables projets externes directement sur la tablette. en d’autres termes, il devient possible de monter sur iPad à partir d’un stocks de vidéos (tous formats jusqu’au ProRes et Log) disponibles sur un support déporté. FCP 2.0 propose aussi 12 nouveaux préréglages d’étalonnage des couleurs et 20 nouvelles bandes-son.

La puce M4 accélère évidemment les traitements les plus lourds (effets de transition, étalonnage et modifications calorimétriques, etc.) et accélère les manipulations sur la timeline. Apple annonce des performances deux fois supérieures pour le rendu ainsi que la capacité à gérer 4 fois plus de flux vidéo ProRes RAW (par rapport au M1). L’app est aussi compatible avec l’Apple Pencil Pro. Compagnon idéal de ce FCP mobile, Final Cut Camera permet d’exploiter à fond la fonction Live Multicam et les caméras de l’iPhone et de l’iPad (balance des blancs, réglage sensibilité ISO, mise au point, etc.). A noter que cette app peut aussi être utilisée de façon autonome. FCP sera disponible sur l’iPad durant l’été.

Logic Pro 2

Concernant Logic Pro 2 (disponible sur Mac et sur iPad donc), le logiciel bénéficie de nouvelles fonctions largement boostées à l’IA. Session Players permet ainsi de rajouter un bassiste virtuel qui saura accompagner automatiquement les créations de l’utilisateur en respectant le style global du morceau. Impresionnant ! Stem Splitter permet d’extraire automatiquement la voix d’un morceau histoire de pouvoir travailler uniquement sur les pistes instrumentales. ChromaGlow est une fonction de synthèse sonore qui permet de modifier le rendu sonore global d’une piste existante.

La version iPad et Mac de Logic Pro 2 sera disponible dès le 13 mai prochain. a noter que de nombreuses fonctions seront réservées aux utilisateurs de machines équipées de puces Apple Silicon.