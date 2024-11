Apple a levé le voile sur Final Cut Pro 11, la toute nouvelle version de son logiciel de montage vidéo sur Mac. La version 10 a vu le jour en 2011 et a connu plusieurs mises à jour. Aujourd’hui, place à la version 11.

Les nouveautés de Final Cut Pro 11 sur Mac

Le logiciel est optimisé pour les Mac Apple Silicon pour proposer toujours plus de performances. Il exploite aussi bien le processeur (CPU) que la puce graphique (GPU) et le Neural Engine pour jouer les vidéos sans problème et proposer un rendu rapide.

Parmi les nouveautés au programme de Final Cut Pro 11, on retrouve :

Des masques magnétiques portés par l’IA pour laisser libre à votre créativité et vous pouvez isoler des personnes, objets et formes dans n’importe quelle séquence, sans nécessiter d’écran vert ni de longue tâche de rotoscopie.

Utilisez la fonctionnalité « Transcrire en sous-titres » pour créer automatiquement des sous-titres à partir de l’audio énoncé dans la timeline grâce à un puissant modèle linguistique basé sur l’IA qui assure vitesse et précision. Cela nécessite un Mac Apple Silicon et macOS Sequoia au minimum.

Importez et montez des plans de vidéos spatiales depuis l’Apple Vision Pro ou l’iPhone 15 Pro ou ultérieur. Ajoutez des titres, des corrections de couleurs et des effets. Partagez des projets spatiaux qui peuvent être visualisés sur l’Apple Vision Pro. Cela nécessite un Mac Apple Silicon.

Réduisez l’encombrement dans le navigateur en masquant automatiquement les plans d’origine lors de la création de plans synchronisés ou multicam.

Utilisez le zoom vertical pour adapter la hauteur des plans dans la timeline.

Accélérez votre processus créatif avec les nouveaux effets « Image dans l’image » et « Mise en valeur ».

Créez des révélations visuelles à l’aide des nouvelles transitions modulaires.

Soyez plus efficace avec de nouveaux raccourcis clavier pour les tâches courantes dans le navigateur et la timeline.

Installez des extensions multimédias tierces pour prendre en charge la lecture et le montage de davantage de formats vidéo. Cela nécessite macOS Sequoia ou version ultérieure.

Final Cut Pro 11 est disponible pour 349,99 euros sur le Mac App Store. La mise à jour est gratuite si vous avez déjà la version 10.