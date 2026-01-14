Les indices s’accumulent pour un lancement des nouveaux MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max à la fin janvier. Alors que le modèle 14 pouces d’entrée de gamme a reçu sa puce M5 en octobre dernier, les versions équipées des processeurs M5 Pro et M5 Max se font toujours attendre.

Trois indices convergent vers la dernière semaine de janvier

Le timing semble idéalement orchestré par Apple. D’abord, le lancement de l’abonnement Apple Creator Studio le 28 janvier constitue un alignement stratégique parfait. Ce pack regroupant des outils professionnels (Final Cut Pro et Logic Pro notamment) s’accorderait naturellement avec la sortie de machines taillées pour la création.

Ensuite, la prochaine publication des résultats financiers d’Apple est fixée au 29 janvier. Historiquement, l’entreprise aime dévoiler de nouveaux produits juste avant ces échéances pour alimenter le discours d’ouverture aux investisseurs. Enfin, il y a le cas de janvier 2023 où les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max avaient été annoncés par simple communiqué de presse, renforce cette hypothèse.

Une mise à jour de transition avant le modèle OLED

Si ces Mac portables voient le jour à la fin du mois, il ne faut pas s’attendre à une refonte majeure. À l’image du modèle M5 de base, la principale évolution technique, au-delà du processeur, devrait concerner le stockage. L’intégration du support du PCIe 5.0 permet de doubler les vitesses de lecture et d’écriture des SSD par rapport à la génération précédente. Pour le reste, les châssis resteraient inchangés, aussi bien sur le modèle de 14 pouces que sur celui de 16 pouces.

Les véritables nouveautés sont attendues pour la génération suivante, à savoir le MacBook Pro avec les puces M6. Les rumeurs évoquent un écran OLED tactile, un design affiné, une connectivité cellulaire pour la 5G et une gravure en 2 nm par TSMC pour ce qui est des puces M6. Cette perspective incite à la prudence : sauf nécessité absolue, il pourrait être judicieux de patienter, même si ces futurs modèles OLED risquent d’afficher un prix supérieur.