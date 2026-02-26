Tim Cook confirme l’arrivée de nouveaux produits Apple dès lundi
Apple a déjà annoncé la tenue d’un événement pour le 4 mars et Tim Cook confirme aujourd’hui qu’il y aura de nouveaux produits dès lundi, à savoir le 2 mars.
De nouveaux produits Apple dès le 2 mars
« Une grosse semaine nous attend. Tout commence lundi matin ! », écrit le patron d’Apple dans un message sur X (ex-Twitter). Bien que cela puisse paraître évident, il est important de préciser que « lundi matin » fait ici référence aux États-Unis. Ce sera dans l’après-midi en France.
Son message s’accompagne d’une vidéo montrant une personne « créant » le logo d’Apple avec sa main. Est-ce qu’il s’agit d’un indice montrant le dos d’un des nouveaux produits qui sera annoncé lundi ? C’est possible. On pourrait penser qu’il s’agit de la partie arrière d’un MacBook. Cela tombe bien, les rumeurs insistantes disent qu’Apple va lancer un MacBook low-cost.
A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r
— Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026
Si l’on en croit les différentes fuites, Apple annoncera les produits suivants d’ici les prochaines semaines :
- MacBook low-cost tournant avec la puce A18 Pro (le même processeur que les iPhone 16 Pro)
- MacBook Air avec la puce M5
- MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max
- De nouveaux écrans, dont le Studio Display 2
- iPhone 17e
- iPad 12 avec la puce A18
- iPad Air 8 avec la puce M4
Toujours selon les indiscrétions, Apple devrait annoncer des produits lundi 2 mars, mardi 3 mars et mercredi 4 mars. Et le 4 mars justement, il y aura un événement à New York, Londres et Shanghai où Apple a invité des médias. Ce sera l’occasion de prendre en main les produits tout juste annoncés.