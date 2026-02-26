Apple a déjà annoncé la tenue d’un événement pour le 4 mars et Tim Cook confirme aujourd’hui qu’il y aura de nouveaux produits dès lundi, à savoir le 2 mars.

De nouveaux produits Apple dès le 2 mars

« Une grosse semaine nous attend. Tout commence lundi matin ! », écrit le patron d’Apple dans un message sur X (ex-Twitter). Bien que cela puisse paraître évident, il est important de préciser que « lundi matin » fait ici référence aux États-Unis. Ce sera dans l’après-midi en France.

Son message s’accompagne d’une vidéo montrant une personne « créant » le logo d’Apple avec sa main. Est-ce qu’il s’agit d’un indice montrant le dos d’un des nouveaux produits qui sera annoncé lundi ? C’est possible. On pourrait penser qu’il s’agit de la partie arrière d’un MacBook. Cela tombe bien, les rumeurs insistantes disent qu’Apple va lancer un MacBook low-cost.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Si l’on en croit les différentes fuites, Apple annoncera les produits suivants d’ici les prochaines semaines :

MacBook low-cost tournant avec la puce A18 Pro (le même processeur que les iPhone 16 Pro)

MacBook Air avec la puce M5

MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max

De nouveaux écrans, dont le Studio Display 2

iPhone 17e

iPad 12 avec la puce A18

iPad Air 8 avec la puce M4

Toujours selon les indiscrétions, Apple devrait annoncer des produits lundi 2 mars, mardi 3 mars et mercredi 4 mars. Et le 4 mars justement, il y aura un événement à New York, Londres et Shanghai où Apple a invité des médias. Ce sera l’occasion de prendre en main les produits tout juste annoncés.