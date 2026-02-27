Apple ne préparerait pas un, mais deux nouveaux Studio Display 2. Une analyse de fichiers système internes d’Apple par Macworld révèle deux modèles distincts en développement, aux caractéristiques différenciées, sous les noms de code J427 et J527.

Le premier indice remonte à l’an dernier : du code dans une version pré-release d’iOS 26 faisait déjà référence au modèle J527, associé à un Studio Display de deuxième génération avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et le support du HDR. Plus récemment, le code de macOS 26.3 a révélé l’existence d’un second modèle, J427. L’analyse des fichiers système associés confirme que les deux références correspondent bien à des produits distincts et non à deux variantes du même écran.

Les différences entre les deux Studio Display 2

Les différences portent sur deux points précis. Les pilotes audio diffèrent entre les deux modèles, ce qui implique des systèmes de haut-parleurs distincts. Le Studio Display actuel embarque déjà six haut-parleurs haute-fidélité avec woofers à annulation de force et le support de l’audio spatial, identiques à ceux du MacBook Pro. La version « haut de gamme » pourrait s’approcher de la qualité sonore du HomePod. Le modèle J527 prend également en charge davantage de ports que le modèle J427, laissant présager des ports plus avancés sur la version haut de gamme, là où le modèle de base conserverait la connectique actuelle (trois ports USB-C 3,1 Gen 2 et un Thunderbolt).

Le calendrier interne est lui aussi révélateur : le modèle J427 est étiqueté comme un produit « 2025 » dans le code d’Apple, tandis que le modèle J527 est classé « 2026 », suggérant soit des lancements décalés initialement prévus, soit une sortie différée du modèle haut de gamme.

Un écran de 32 pouces pour le modèle haut de gamme serait cohérent avec cette segmentation : proposer deux dalles 27 pouces avec de légères différences audio et de connectique aurait peu de sens commercial, tandis qu’un modèle plus grand justifierait naturellement de l’audio de meilleure qualité et une connectique étendue. L’ensemble des améliorations potentielles du Studio Display nouvelle génération inclurait le taux de rafraichissement de 120 Hz avec ProMotion, le HDR, un rétroéclairage Mini-LED, le Thunderbolt 5 et une puce A19 ou A19 Pro.

Tim Cook a annoncé une semaine d’annonces spéciales à partir de lundi pour les produits Apple. Cela devrait se concentrer sur un MacBook low-cost, l’iPad Air M4, les MacBook Pro M5 Pro/Max et l’iPhone 17e. Les nouveaux Studio Display pourraient toutefois ne pas tarder à suivre.