Apple s’apprête à moderniser ses outils de formation avec le lancement de Sales Coach, une nouvelle application destinée aux employés des Apple Store et aux revendeurs agréés. Prévue pour le 23 février, cette plateforme remplacera l’actuelle application SEED, utilisée en interne pour diffuser conseils de vente et ressources pédagogiques.

L’objectif reste le même : accompagner les équipes commerciales avec des contenus dédiés aux produits de la marque. Articles explicatifs, modules vidéo et argumentaires permettront par exemple de mieux valoriser les nouveautés iPhone ou les fonctionnalités clés de l’iPad et du Mac auprès des clients.

Une interface modernisée et un chatbot intelligent

La principale évolution réside dans l’adoption d’un design « Liquid Glass », aligné avec les dernières orientations esthétiques d’iOS et d’iPadOS. Apple prépare également l’intégration d’un chatbot conversationnel accessible depuis un onglet « Ask ».

Ce module permettra aux vendeurs d’interroger l’outil sur des caractéristiques précises, comme les fonctions d’un nouvel iPhone ou le fonctionnement d’Instant Hotspot sur Mac. L’assistant fournira des réponses instantanées afin de renforcer la maîtrise produit en magasin. Apple n’a pas précisé si cette solution repose sur son propre modèle d’intelligence artificielle ou sur une technologie tierce.

Un déploiement aussi sur le web

Sales Coach sera également accessible via une interface web dédiée, réservée aux partenaires commerciaux. En parallèle, Apple étend progressivement des fonctionnalités similaires côté grand public dans son application Assistance.

Avec Sales Coach, la firme de Cupertino confirme son ambition d’intégrer davantage l’IA dans ses outils internes, tout en renforçant l’expertise de ses équipes face à un catalogue toujours plus étoffé.