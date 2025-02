Après l’iPhone et l’iPad, Microsoft propose une application macOS pour son chatbot Copilot et l’intelligence artificielle. Les utilisateurs de Mac peuvent ainsi en profiter plutôt qu’utiliser la version Web.

Copilot est le produit d’IA générative de Microsoft, se reposant sur la technologie OpenAI. L’outil est similaire à ChatGPT et d’autres chatbots dans l’idée. Les utilisateurs peuvent obtenir des réponses à leurs questions, une aide pour coder, envoyer des images pour le contexte, générer des images et du texte, résumer du contenu, effectuer des recherches, lancer des raccourcis et plus encore.

« Votre compagnon IA est désormais disponible sur macOS. Vous pouvez envoyer des images, générer des images et du texte, utiliser le lanceur de raccourcis, le mode sombre et essayer Think Deeper », indique Microsoft dans la description de son application sur le Mac App Store.

À l’instar de l’application de ChatGPT sur macOS, il est possible d’utiliser le raccourci clavier Command + Espace pour rapidement accéder à Copilot.

L’application Copilot de Microsoft est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store. Il y a toutefois une limitation de taille pour le moment : l’application est uniquement disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Microsoft fait savoir que d’autres pays s’ajouteront à la liste au fil du temps. Mais il n’y a pas d’information sur la date de sortie pour les autres régions.