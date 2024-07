Apple Intelligence n’arrivera pas en Europe cette année, une absence dont vont profiter quelques uns des concurrents d’Apple sur le secteur de l’IA. Microsoft vient en effet de publier sur iOS (et Android) Microsoft Designer (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un outil d’IA générative qui produit des images. Jusqu’ici, le logiciel pouvait être testé via Microsoft Edge (et d’autres navigateurs web), mais sa disponibilité en tant qu’app iOS et Android lui assurera sans doute une plus grande popularité, d’autant que l’application est gratuite.

La qualité des images produites par Microsoft Designer est similaire à ce que l’on peut obtenir avec le Dall-E intégré dans ChatGPT

Microsoft Designer fonctionne sur le base de prompts (invites textuelles), comme toutes les IA du même genre. L’utilisateur peut aussi utiliser des modèles via une interface purement visuelle. L’app dispose aussi d’une fonction de création d’avatar et un mode édition pour les images générées ou les photos importées (suppression ou modification de l’arrière-plan, etc.). L’app est gratuite, mais reste limitée à 15 générations d’image par jour. Un abonnement à 20 euros/mois permet de générer 100 images/jour.