L’application Microsoft Copilot débarque aujourd’hui sur l’App Store, quelques jours après la disponibilité du côté d’Android. Le chatbot qui se repose sur de l’intelligence artificielle peut maintenant s’utiliser plus facilement sur iPhone et iPad.

Microsoft Copilot débarque sur iOS

Voici comment Microsoft présente son application :

Copilot est un assistant de chat révolutionnaire de Microsoft, alimenté par les derniers modèles OpenAI, GPT-4 et DALL·E 3. Ces technologies avancées d’IA fournissent des réponses rapides, complexes et précises, ainsi que la possibilité de créer des visuels époustouflants à partir de simples descriptions textuelles. Discutez et créez tout en un seul endroit – gratuitement !

L’application fonctionne de manière similaire à celle de ChatGPT. En plus de vous permettre de poser des questions, de rédiger des e-mails et de résumer du texte, vous pouvez également créer des images grâce à une intégration avec le générateur de texte à image DALL-E 3. Il est bon de noter qu’il faut obligatoirement se connecter avec un compte Microsoft pour générer des images. En revanche, il est possible de ne pas se connecter pour les autres interactions avec le chatbot.

Une caractéristique intéressante de Microsoft Copilot est le fait que le chatbot fonctionne avec GPT-4 d’OpenAI, vous donnant essentiellement un accès gratuit à son grand modèle de langage (LLM) le plus performant, normalement accessible avec l’abonnement ChatGPT Plus.

L’application Microsoft Copilot est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad.