Quelques jours après les États-Unis, c’est au tour de la France d’accueillir l’application ChatGPT officielle sur iPhone. Il est possible de la télécharger dès maintenant sur l’App Store.

Il n’y a pas que la France qui peut en profiter aujourd’hui. En effet, OpenAI, la société qui gère l’intelligence artificielle, annonce aussi une disponibilité en Albanie, Allemagne, Corée du Sud, Croatie, Irlande, Jamaïque, Nicaragua, Nigeria, Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

L’application sur iPhone se veut gratuite aussi bien au téléchargement qu’à l’usage. Il est possible de converser avec le chatbot et ainsi obtenir de nombreuses réponses grâce à son importante base de données, le tout en l’espace de quelques secondes à chaque fois. Vous êtes également en mesure d’utiliser le micro pour faire votre requête. Et si vous êtes un abonné à ChatGPT Plus, vous avez accès à GPT-4, la dernière version en date de l’intelligence artificielle qui se veut plus performante. Autre élément : la synchronisation de l’historique avec la version Web.

OpenAI liste les éléments suivants pour son application :

Des réponses instantanées : obtenez des informations précises sans avoir à passer au crible des publicités ou des résultats multiples.

Des conseils sur mesure : obtenez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis.

Inspiration créative : trouvez des idées de cadeaux, faites des présentations ou écrivez le poème parfait.

Avis d’un professionnel : augmentez votre productivité grâce à des idées, des résumés de notes et une assistance technique.

Possibilités d’apprentissage : explorez de nouvelles langues, l’histoire moderne et bien d’autres choses encore à votre propre rythme.

ChatGPT est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone.