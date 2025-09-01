Apple intensifie son utilisation de l’intelligence artificielle avec le déploiement d’Asa, un chatbot d’intelligence artificielle destiné aux employés de ses magasins. Après avoir intégré un chatbot dans l’application Assistance Apple pour aider les clients, l’entreprise mise désormais sur cette technologie pour que les vendeurs puissent mieux vous renseigner.

Un chatbot IA dans l’application SEED

Asa sera bientôt accessible via l’application interne SEED, utilisée par les employés des Apple Store et les revendeurs pour se former sur les produits et services de la marque. Cet outil, déjà au cœur des programmes de formation, permettra aux employés de poser des questions variées et d’approfondir leurs connaissances.

Selon des captures d’écran partagées par Aaron Perris, le chatbot aide à comprendre les avantages des produits Apple, à explorer différents cas d’utilisation de l’iPhone et à répondre à des interrogations libres. Il s’agit pour l’instant d’une phase de test.

Apple is adding an AI chatbot to a 2nd app. After adding the beta feature to the Support app earlier this month, Apple is now testing Asa – the "AI assistant for Apple sales" inside its retail training app, SEED. Employees can use Asa to help sell Apple products to customers. pic.twitter.com/78Sozcw2MV — Aaron (@aaronp613) August 31, 2025

La disponibilité d’Asa vise à accélérer la montée en compétences des employés, en particulier des nouvelles recrues. En leur offrant un accès rapide à des informations détaillées, Apple cherche à améliorer la qualité du conseil en magasin. Le timing de ce déploiement coïncide avec le lancement imminent des iPhone 17, dont la présentation aura lieu le 9 septembre. Cela pourrait permettre aux équipes de mieux présenter les nouveautés aux clients.

Pas de chatbot public pour le moment

Contrairement à l’application Assistance Apple, le chatbot Asa reste réservé aux employés et ne sera pas accessible au public. Apple n’a pas encore lancé de chatbot grand public, mais des rumeurs suggèrent que l’entreprise pourrait héberger une version de Google Gemini sur ses propres serveurs pour enrichir les futures fonctionnalités de Siri. Le fabricant d’iPhone réfléchit aussi à son propre modèle maison.

Cela dit, il y a eu beaucoup de difficultés au fil des trimestres et plusieurs signes montrent qu’Apple réfléchit à utiliser des solutions tierces. Outre Google Gemini, Apple envisage d’utiliser ChatGPT d’OpenAI ou Claude d’Anthropic.