Apple expérimente une nouvelle fonctionnalité, Support Assistant, basée sur un chatbot avec de l’intelligence artificielle dans son application Assistance Apple. C’est déjà en phase de test pour certains utilisateurs d’iPhone. Cela semble uniquement concerner les États-Unis au départ.

Un chatbot IA pour répondre aux questions

Dans l’application Assistance Apple, un bouton « Chat » a été ajouté à la barre de navigation pour accéder à Support Assistant en version bêta. Actuellement, seuls certains utilisateurs d’iPhone peuvent voir cette option. En appuyant sur le bouton, le chatbot avec IA se lance avec un écran expliquant son fonctionnement. Ce chatbot peut répondre à des questions sur les produits et services Apple, fournir des conseils de dépannage, expliquer les fonctionnalités des appareils et plus encore.

L’outil est conçu pour se concentrer exclusivement sur les questions liées à l’assistance d’Apple et ne répondra pas à des demandes hors sujet, comme des informations sur les futurs produits. Si le chatbot ne peut résoudre un problème, les utilisateurs peuvent transférer la conversation vers un membre de l’équipe d’assistance d’Apple pour une aide supplémentaire. Apple avertit que cette fonctionnalité expérimentale peut faire des erreurs et recommande de vérifier les informations importantes.

Pas encore disponible pour tout le monde

Aucune information n’a été communiquée sur la durée de cette phase de test ni sur la date de lancement officiel pour tous les utilisateurs. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Apple d’améliorer l’expérience de support client en intégrant des technologies d’intelligence artificielle, tout en maintenant une option humaine pour les cas complexes.

On peut se douter que l’outil va arriver en France et dans les autres pays un jour ou l’autre. Reste à savoir quand maintenant. Ce lancement n’est en tout cas pas une surprise. Hier, certains ont repéré des changements pour les conditions d’utilisation. Celle-ci mentionnait déjà le nouveau chatbot avec IA.