L’application Assistance Apple se prépare à avoir un chatbot s’appuyant sur l’intelligence artificielle et son arrivée semble désormais imminente.

En juillet, il avait été déjà rapporté qu’un tel assistant façon ChatGPT ferait ses débuts sur l’application Assistance Apple. Il se trouve qu’Apple a depuis plus ou moins confirmé l’information en mettant à jour ses conditions d’utilisation. On peut lire :

L’Assistant Support est destiné uniquement à des fins d’assistance technique et peut vous fournir des réponses relatives à certains produits et services Apple. N’utilisez pas l’Assistant Support dans des situations d’urgence. Vous ne pouvez interagir avec l’Assistant Support qu’à des fins légales et appropriées.

L’Assistant Support utilise des modèles génératifs. Vous comprenez et acceptez que les modèles génératifs peuvent parfois générer des résultats incorrects, trompeurs, incomplets, offensants ou préjudiciables. Dans la mesure où vous choisissez d’utiliser l’Assistant Support, vous le faites de votre propre initiative et êtes responsable du respect de toutes les lois applicables.