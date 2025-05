Lors de la WWDC 2025, qui débute le 9 juin, Apple dévoilera un kit de développement logiciel (SDK) et des frameworks permettant aux développeurs tiers de créer des applications compatibles exploitant ses modèles d’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, cette initiative en lien avec iOS 19 vise à enrichir les fonctionnalités des appareils et à renforcer leur attractivité.

Une ouverture progressive des modèles d’IA

Apple cherche à encourager l’innovation en donnant accès à ses modèles de langage, qui servent déjà pour Apple Intelligence. Ces modèles alimentent des fonctionnalités comme les résumés de notifications, l’édition de texte ou la création d’images sur iOS et macOS. Dans un premier temps, la firme ouvrira ses modèles les plus légers, conçus pour fonctionner directement sur les appareils, plutôt que les modèles plus puissants basés sur le cloud.

Cette décision marque un tournant. Jusqu’à présent, les développeurs avaient un accès limité à Apple Intelligence. Ils pouvaient intégrer des outils comme les outils d’écriture, Genmoji ou l’application Image Playground, mais pas exploiter directement les Apple Foundation Models pour créer leurs propres fonctionnalités d’IA. En ouvrant ces technologies avec iOS 19, Apple espère stimuler la création d’applications innovantes.

Une réponse aux défis de l’IA générative

Depuis le lancement d’Apple Intelligence, le fabricant d’iPhone peine à s’imposer face à ses concurrents (ChatGPT, Gemini, etc) dans le domaine de l’IA générative. Les fonctionnalités initiales n’ont pas rencontré un succès massif. D’autres plateformes d’IA, plus avancées, dominent encore le marché. En misant sur les développeurs, Apple espère multiplier les cas d’usage convaincants pour sa technologie.

Cette stratégie rappelle le succès de l’App Store. En ouvrant ses technologies internes aux développeurs, Apple avait transformé ses systèmes d’exploitation en plateformes incontournables. L’entreprise espère rééditer cet exploit avec l’IA, en faisant d’iOS, iPadOS et macOS des références pour les applications exploitant l’intelligence artificielle.

L’essor d’applications intégrant l’IA pourrait aussi avoir des retombées économiques. Apple prélève une commission sur les revenus générés par les achats intégrés dans les applications. Une vague de nouvelles applications pourrait compenser certaines pertes de revenus actuelles, renforçant la position financière de l’entreprise.

Si l’ouverture des modèles d’IA promet d’être un temps fort de la WWDC 2025, Apple réserve d’autres annonces majeures. La firme dévoilera des versions remaniées d’iOS 19, d’iPadOS 19 et de macOS 16, regroupées sous le nom de code Solarium. Ces mises à jour viseront à unifier et harmoniser les interfaces, s’inspirant largement de visionOS, le système d’exploitation du casque Vision Pro.