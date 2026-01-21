Apple prévoit une refonte totale de son assistant vocal cette année avec iOS 27 et macOS 27, transformant Siri en un agent conversationnel génératif capable de rivaliser avec ChatGPT et les autres chatbots. Ce projet de chatbot (qui a pour nom de code Campos), dévoilé par Bloomberg, est contraire à ce qu’Apple avait précédemment déclaré. La société ne voulait pas de chatbot… mais la demande est là du côté des utilisateurs.

Un chatbot IA d’Apple arrive avec iOS 27

Le futur Siri remplacera l’interface actuelle par un chatbot IA, accessible par la voix ou le texte, capable de gérer des conversations à la manière de ChatGPT. Contrairement aux applications tierces, cet assistant sera profondément ancré dans iOS 27 et macOS 27. Il pourra analyser le contenu affiché à l’écran, interpréter les applications ouvertes et contrôler directement les paramètres ou les fonctionnalités de l’appareil, comme lancer l’appareil photo ou régler des minuteurs.

Cette intelligence artificielle s’étendra à toutes les applications natives d’Apple, dont Photos, Mail, Messages, Musique et Apple TV. L’utilisateur pourra, par exemple, demander à Siri de retrouver une photo précise, de la recadrer selon ses préférences, puis de l’envoyer par e-mail avec un message contextuel sur son agenda, le tout par une simple commande vocale. Cette puissance pourrait d’ailleurs signer l’arrêt de mort de la fonction Spotlight.

iOS 27 et macOS 27, à savoir les prochains systèmes d’exploitation majeurs d’Apple, ne comporteront pas de bouleversements esthétiques, Apple préférant se concentrer sur la correction de bugs et la performance après la nouvelle interface Liquid Glass en place depuis iOS 26 et macOS Tahoe.

Google Gemini sera le moteur du nouveau Siri

Pour rattraper son retard, Apple a récemment noué un partenariat stratégique avec Google, estimé à environ 1 milliard de dollars par an. Bien que l’interface utilisateur reste conçue par Apple, le moteur sous le capot sera une version personnalisée des modèles de Google.

Le déploiement se fera en deux temps :

Printemps 2026 avec iOS 26.4 : une mise à jour intermédiaire conservera l’interface actuelle mais ajoutera l’analyse d’écran. Elle utilisera les Apple Foundation Models version 10, un système développé par Google de 1 200 milliards de paramètres, hébergé sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple.

une mise à jour intermédiaire conservera l’interface actuelle mais ajoutera l’analyse d’écran. Elle utilisera les Apple Foundation Models version 10, un système développé par Google de 1 200 milliards de paramètres, hébergé sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple. Fin 2026 avec iOS 27 : Le lancement du véritable du chatbot Campos. Il exploitera la version 11 des Apple Foundation Models, une déclinaison plus puissante comparable à Gemini 3. Fait marquant, Apple et GOogle discutent d’un hébergement direct de ce chatbot sur les serveurs de Google équipés de puces TPU, une rupture potentielle avec la politique d’infrastructure d’Apple.

Qu’en est-il de la confidentialité ?

Malgré cette dépendance technologique, Apple conserve une porte de sortie. L’architecture du chatbot IA d’iOS 27 est conçue pour permettre le remplacement des modèles sous-jacents, offrant à l’entreprise la liberté de se détacher de Google à l’avenir. Des tests sont d’ailleurs en cours avec des modèles chinois pour préparer le déploiement de la fonction en Chine, où Apple Intelligence n’est pas encore disponible.

La gestion de la mémoire utilisateur reste un sujet de débat interne. Alors que les concurrents comme ChatGPT et Claude mémorisent l’historique des conversations pour affiner les réponses, Apple envisage de limiter drastiquement cette capacité pour préserver la vie privée. Enfin, une fonction « World Knowledge Answers » viendra enrichir les réponses de Siri avec des résumés issus du Web et des citations sourcées, à l’image de ce que propose Perplexity.