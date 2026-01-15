Apple a récemment officialisé que le nouveau Siri utilisera l’intelligence artificielle Gemini de Google afin d’être bien plus intelligent et performant que la version actuelle. Mais quelle sera le coût ?

Apple va verser des milliards de dollars à Google

Selon le Financial Times, Apple versera plusieurs milliards de dollars à Google au fil des années pour l’utilisation de Gemini au niveau de Siri. Cela concorde avec une précédente information qui évoquait un coût d’un milliard de dollars par an. Pour leur part, Apple et Google ont annoncé avoir un accord pluriannuel, sans pour autant entrer dans les détails.

En soi, cet accord financier est plus que positif pour Apple tellement le coût peut sembler « faible » au vu des implications. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’Apple et Google ont un accord de longue date concernant l’usage de Google comme moteur de recherche par défaut sur Safari sur iPhone, iPad et Mac. Google verse 20 milliards de dollars par an à Apple pour avoir cette position privilégiée, soit 20 fois plus que le coût pour utiliser Gemini au niveau de Siri.

À quand le nouveau Siri IA avec Gemini ?

Quand pourra-t-on utiliser le nouveau Siri IA s’appuyant sur Gemini ? Apple reste vague pour le moment, évoquant une disponibilité plus tard dans l’année. Mais si l’on en croit les fuites, il y aura un lancement en deux temps.

La première disponibilité se fera au printemps avec iOS 26.4. Siri pourra répondre à des questions d’actualité, raconter des histoires, conseiller l’utilisateur pour choisir des billets d’avion ou offrir du soutien émotionnel. Les fonctions basiques comme programmer un minuteur ou demander la météo resteront disponibles.

Des fonctionnalités plus poussées suivront ultérieurement (potentiellement avec iOS 27). Siri IA développera une mémoire conversationnelle pour retrouver des informations échangées précédemment. Il enverra des alertes proactives, par exemple pour suggérer un départ immédiat vers l’aéroport afin d’éviter les embouteillages. Siri pourra aussi fouiller dans les messages reçus pour identifier des coordonnées manquantes : si un utilisateur demande « Appelle mon père » sans avoir ce contact enregistré, l’assistant scannera les conversations pour localiser le numéro correspondant.