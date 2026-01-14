Apple a annoncé que la prochaine version de Siri utilisant l’intelligence artificielle s’appuiera sur Gemini de Google plutôt que ses propres modèles, mais quelles seront les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs ? The Information a pu obtenir des détails à ce sujet grâce à un prototype qui est proposé aux employés du fabricant.

Les nouveautés de Siri IA avec Gemini

Google a reconfiguré Gemini pour que son modèle d’IA s’exécute localement sur les iPhone et d’autres appareils Apple, mais également sur les serveurs Private Cloud Compute de la firme de Cupertino. Cette architecture vise à préserver la confidentialité des données utilisateurs. L’intérêt ici est que les données ne circulent pas sur les serveurs de Google.

L’accord autorise Apple à demander des modifications aux modèles de Gemini et à appliquer ses propres ajustements. Les prototypes actuels ne mentionnent ni la marque « Gemini » ni « Google » dans les réponses générées avec le nouveau Siri, une discrétion qui pourrait bien persister dans la version finale. Mais ce point précis reste à confirmer, puisque ni Apple ni Google ne communiquent publiquement sur cet élément (du moins pas encore).

D’autre part, les premières fonctions d’Apple Intelligence alimentées par Gemini arriveront au printemps avec iOS 26.4. Siri pourra répondre à des questions d’actualité, raconter des histoires, conseiller l’utilisateur pour choisir des billets d’avion ou offrir du soutien émotionnel. Les fonctions basiques comme programmer un minuteur ou demander la météo resteront disponibles.

Des fonctionnalités plus poussées suivront ultérieurement. Siri IA développera une mémoire conversationnelle pour retrouver des informations échangées précédemment. Il enverra des alertes proactives, par exemple pour suggérer un départ immédiat vers l’aéroport afin d’éviter les embouteillages. Siri pourra aussi fouiller dans les messages reçus pour identifier des coordonnées manquantes : si un utilisateur demande « Appelle mon père » sans avoir ce contact enregistré, l’assistant scannera les conversations pour localiser le numéro correspondant.

L’avenir de ChatGPT avec Siri reste flou

Apple prévoit une annonce officielle lors de la WWDC 2026 en juin. Certaines fonctionnalités avaient déjà été présentées durant la conférence de 2024, lorsque le constructeur espérait encore que ses propres modèles suffiraient. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, d’où le report à 2026.

La position de ChatGPT d’OpenAI, déjà intégré à Siri, soulève quant à elle des interrogations. Actuellement, les utilisateurs doivent explicitement demander à Siri d’utiliser ChatGPT ou attendre que l’assistant propose lui-même de consulter le chatbot. Avec l’arrivée de Gemini, le système pourrait permettre de basculer entre les deux modèles, potentiellement via une option dans les réglages pour définir le moteur IA par défaut. Mais rien n’est confirmé en l’état.