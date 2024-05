En 2022, Google a déboursé la somme de 20 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de Safari sur iPhone, iPad et Mac. L’information a été dévoilée dans des documents fournis par Google dans le cadre de son procès avec le département de la Justice aux États-Unis.

Cela fait des années maintenant que l’information est connue : Google verse des milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Mais quel est le montant exact ? Plusieurs analystes ont essayé de le deviner avec différents éléments. Aujourd’hui, c’est Google directement qui partage l’information… bien que le groupe aurait aimé que celle-ci reste secrète.

En novembre, des documents indiquaient que Google payait 36% du total des recettes générées par les recherches effectuées sur Safari. Il s’avère aujourd’hui que cela équivaut à 20 milliards de dollars.

Il faut savoir qu’Apple et Google ont un accord pour le moteur de recherche par défaut qui existe depuis 2002. Il a évolué au fil des années pour inclure l’iPhone et l’iPad, en plus du Mac.

Pour sa part, Satya Nadella, le patron de Microsoft, a déclaré que l’accord entre Apple et Google rendait impossible la concurrence de moteurs de recherche comme Bing. À un moment donné, Microsoft voulait qu’Apple achète Bing, mais le fabricant n’était pas intéressé. Microsoft a blâmé Google, mais Eddy Cue d’Apple a déclaré qu’Apple était préoccupé par le fait que Bing ne pouvait pas rivaliser en matière de qualité et de capacités. Cue a affirmé qu’Apple utilise Google comme moteur de recherche par défaut de l’iPhone parce qu’Apple « a toujours pensé que c’était le meilleur ».