Google est en plein procès contre le gouvernement américain, qui l’accuse d’abus de position dominante. Eddy Cue, le vice-président chargé des services chez Apple, a déjà témoigné et c’est maintenant au tour d’un cadre de Microsoft pour parler du moteur de recherche Bing.

« Apple gagne plus d’argent avec l’existence de Bing que Bing n’en gagne », a affirmé Mikhail Parakhin, le responsable de la publicité et des services Web de Microsoft. « Nous essayons toujours de convaincre Apple d’utiliser notre moteur de recherche », a-t-il ajouté. Il fait savoir que des responsables de Microsoft ont rencontré des dirigeants d’Apple en 2021 pour les convaincre de mettre Bing comme moteur de recherche par défaut sur les iPhone, iPad et Mac, mais ça n’a mené à rien.

Apple n’a jamais sérieusement envisagé de passer à Bing et s’est contenté de l’utiliser comme « monnaie d’échange » avec Google, selon les affirmations de Mikhail Parakhin. Il fait comprendre par là qu’Apple réussit à augmenter les enchères afin que Google lui verse une plus grosse somme d’argent pour être le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Il est question de plusieurs milliards de dollars chaque année.

Eddy Cue a pour sa part justifié le choix de Google comme moteur de recherche par défaut parce qu’il « n’y avait pas d’alternative valable à Google à l’époque ». Il fait ici référence à 2016, année où a lieu la dernière négociation entre les deux groupes selon ses dires. Il pense d’ailleurs qu’il n’y a toujours pas de bonne alternative de nos jours. « Nous avons fait de Google le moteur de recherche par défaut parce que nous avons toujours pensé que c’était le meilleur. Nous choisissons le meilleur et permettons aux utilisateurs d’en changer facilement », a déclaré le dirigeant.