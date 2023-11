Le procès en cours de Google aux États-Unis nous révèle que le groupe verse à Apple 36% de ses revenus publicitaires générés via son moteur de recherche sur Safari. C’est Kevin Murphy, professeur à l’université de Chicago, qui a révélé cette donnée lors de son témoignage pour la défense de Google dans le cadre du procès antitrust du ministère de la Justice.

Selon Bloomberg, Google n’a pas du tout apprécié que cette donnée soit dévoilée publiquement. John Schmidtlein, le principal avocat de Google, a fait la grimace lorsque Kevin Murphy a donné le pourcentage, qui était censé rester confidentiel.

Google et Apple s’étaient tous deux opposés à la divulgation des détails de leur accord. Le premier a fait valoir que la divulgation d’informations supplémentaires sur l’accord « nuirait de manière déraisonnable à la position concurrentielle de Google par rapport à ses concurrents et à d’autres contreparties ».

Apple et Google ont un accord depuis 2002 pour que le premier soit le moteur de recherche par défaut sur les appareils du second. Cela concerne les iPhone, iPad et Mac. Cet accord est aujourd’hui dans le viseur de la justice, qui se demande si Google ne profite pas de son important compte en banque pour passer de tels accords et ainsi avoir un monopole.

Le ministère de la Justice considère que cet accord prouve que Google maintient illégalement sa position dominante sur les marchés des moteurs de recherche et de la publicité sur les moteurs de recherche.