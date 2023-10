Le procès visant Google accusé de pratiques anticoncurrentielles par le département de la justice aux États-Unis se poursuit, et c’est l’occasion d’apprendre des éléments. Aujourd’hui, on découvre que Google a fait une demande à Apple pour que son application de recherche soit installée par défaut sur tous les iPhone.

Une application Google sur chaque iPhone

Le témoignage de Sundar Pichai, le patron de Google, s’est concentré sur l’accord de plusieurs milliards de dollars conclu entre Apple et Google. Dans le cadre de cet accord, Apple fait de Google le moteur de recherche par défaut sur ses iPhone, iPad et Mac et reçoit donc une part des recettes publicitaires générées par chaque recherche.

En 2018, Apple a remarqué quelque chose qui ne lui plaisait pas : les revenus globaux de Google augmentaient à un rythme beaucoup plus rapide que les revenus que le fabricant d’iPhone obtenait par le biais de l’accord de recherche. Selon le témoignage de Sundar Pichai aujourd’hui, Apple a fait part de ces préoccupations à Google et le groupe a répondu avec un ensemble d’idées et de suggestions différentes.

Sundar Pichai, qui a reconnu rencontrer Tim Cook à hauteur d’une fois par an pour discuter de l’accord entre Apple et Google, a donc proposé une idée : avoir l’application de Google pré-installée sur chaque iPhone. « Nous avons dit que l’une des choses qui fonctionne bien sur Android, et qui augmente l’utilisation, est une application de recherche Google », a déclaré Sundar Pichai. « J’ai donc proposé que nous créions une application de recherche Google pour iOS et que nous nous engagions à soutenir le produit pendant de nombreuses années ».

Tim Cook a décliné

Selon un e-mail de Don Harrison, directeur des partenariats de Google, l’objectif de cette application aurait été de créer quelque chose que les utilisateurs associent à Google, alors qu’Apple se concentre sur Siri et les résultats de recherche avec Spotlight. « Les gens nous font confiance pour bien faire les choses et nous confient le contenu de ce qu’ils recherchent », a écrit Don Harrison. « Tim a écouté mais n’a pas réagi spécifiquement à cela, si ce n’est en notant que nous avions des forces différentes », a écrit le cadre de Google dans ses notes récapitulant la réunion entre Sundar Pichai et Tim Cook.

Au cours de l’une des réunions, Tim Cook a déclaré à Sundar Pichai qu’il pensait qu’Apple et Google devraient être « des partenaires profonds, profondément liés, là où nos services s’arrêtent et où les vôtres commencent ». Mais le patron d’Apple a rejeté l’idée de pré-installer l’application de recherche de Google sur chaque iPhone.