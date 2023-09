Google a publié une publicité avant l’annonce des iPhone 15 pour notamment se moquer du retard d’Apple pour adopter le port USB-C. Ce sera l’une des nouveautés des nouveaux smartphones d’Apple, pour remplacer le port Lightning présent depuis l’iPhone 5.

Dans la publicité, un iPhone et un Pixel se font une journée spa. Le téléphone d’Apple indique que cette journée est une bonne idée sachant qu’il y a bientôt de nouvelles annonces avec la présentation des iPhone 15. Il estime que les keynotes deviennent de plus en plus dures parce que les autres smartphones ont des fonctionnalités qui sont absentes chez Apple. La publicité cite le fait de retirer le flou d’une photo, répondre à des appels inconnus avec une intelligence artificielle et traduire des messages en temps réel. Sans surprise, ces fonctionnalités sont disponibles sur les Pixel de Google.

« C’est épuisant. Mais j’ai encore quelques tours dans mon sac », indique l’iPhone. Le Pixel demande quelles sont les nouveautés, ce à quoi l’iPhone fait comprendre qu’il s’agira de l’USB-C. « Tu vas enfin avoir à la charge USB-C ? », réagit le Pixel devant un iPhone un peu gêné. Cette réaction vient du fait que les smartphones Android, dont les Pixel, ont adopté l’USB-C depuis des années maintenant.

Apple annoncera ses iPhone 15 lors d’une keynote le 12 septembre. Quant à Google, la présentation des Pixel 8 se fera lors d’une conférence programmée pour le 4 octobre.