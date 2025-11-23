Après la refonte d’iOS 26 et l’arrivée de l’interface Liquid Glass, Apple prépare une version bien plus sobre en apparence avec iOS 27. Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 27, macOS 27 et les autres systèmes d’exploitation de 2026 avant tout des mises à jour pensées pour corriger les ratés de cette année tout en servant de tremplin à la prochaine vague d’intelligence artificielle et au futur iPhone pliable.

iOS 27 vient réparer les bugs d’iOS 26

La bascule esthétique d’iOS 26 a laissé des traces côté expérience utilisateur. De nombreux utilisateurs remontent une liste de problèmes longue comme le bras : surchauffe des appareils, autonomie qui fond comme neige au soleil, lenteurs dans les animations, bugs d’interface, clavier qui plante, souci de réseau cellulaire et crash d’applications. Derrière Liquid Glass, le socle logiciel montre ses limites.

En réponse, Apple a enclenché un chantier de nettoyage en profondeur. Les équipes passent au crible les différents systèmes pour traquer tout ce qui coince, éliminer les régressions et grappiller le moindre gain de réactivité. L’objectif est de faire d’iOS 27 pour l’iPhone ce que OS X Snow Leopard a été pour le Mac, une version de consolidation qui prépare les grandes évolutions matérielles à venir, dont l’iPhone pliable. Apple veut réellement améliorer les performances et corriger les bugs cette fois-ci pour améliorer l’expérience utilisateur.

Cette approche ne signifie pas l’abandon total de nouveautés visibles. De la même manière que Snow Leopard avait discrètement proposé un nouveau Safari, QuickTime X ou les fondations du Mac App Store, iOS 27 ajustera aussi l’interface lancée avec iOS 26. Apple a déjà commencé à affiner le rendu sur l’écran verrouillé avec plus d’options de personnalisation et une teinte configurable pour améliorer la lisibilité.

Apple Intelligence et Siri changent de dimension

La qualité et les performances seront donc au cœur d’iOS 27, mais l’autre pilier de 2026 sera clairement l’IA. Apple ne peut plus se permettre de traîner face à la concurrence. D’abord, une mise à jour intermédiaire, à savoir iOS 26.4, doit déjà livrer une version largement revue de Siri.

Avec iOS 27, l’intelligence artificielle doit se glisser plus largement dans les applications. Parmi les chantiers, on retrouve un agent santé piloté par l’IA, associé à un abonnement Santé+ (Health+), prévu pour l’an prochain. La recherche Web sera également dopée par des modèles génératifs, avec une ambition claire : proposer une expérience capable de rivaliser avec ChatGPT et Perplexity, mais intégrée nativement à l’écosystème Apple.

En interne, la firme teste depuis quelque temps un chatbot textuel baptisé Veritas. Cette application n’est pas destinée au grand public, elle sert de laboratoire pour valider la nouvelle architecture de Siri et les Apple Foundation Models. Apple a d’ailleurs scellé un partenariat avec Google pour utiliser Gemini avec son futur Siri, preuve que le groupe n’hésite plus à s’adosser à des partenaires externes pour accélérer.