Apple aurait déjà dû proposer le nouveau Siri basé sur Apple Intelligence, mais le fabricant a annoncé un report. Aujourd’hui, le New York Times affirme que la nouvelle version de l’assistant sera finalement disponible cet automne, probablement avec iOS 19.

Apple avait annoncé le nouveau Siri basé sur Apple Intelligence en juin 2024 lors de la WWDC. La société avait bien fait comprendre que la nouveauté ne serait pas prête pour iOS 18 en septembre et qu’il fallait devoir attendre quelques mois supplémentaires. D’autres fuites ont ensuite révélé que l’objectif d’Apple en interne était de proposer cette version de Siri avec iOS 18.4. Problème : iOS 18.4 est déjà disponible et ce n’est toujours pas accessible. Apple a d’ailleurs confirmé un retard.

Voici ce qu’a indiqué la firme de Cupertino au mois de mars :

Siri aide nos utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin et à faire les choses rapidement. Au cours des six derniers mois, nous avons rendu Siri plus conversationnel, introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la saisie dans Siri et la connaissance des produits, et ajouté une intégration avec ChatGPT. Nous avons également travaillé sur un Siri plus personnalisé, en le sensibilisant davantage à votre contexte personnel et en lui donnant la possibilité d’agir pour vous au sein de vos applications et dans l’ensemble de celles-ci. Il nous faudra plus de temps que prévu pour mettre au point ces fonctionnalités et nous prévoyons de les déployer au cours de l’année à venir.