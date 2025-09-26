Pour préparer la refonte majeure de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Apple a développé une application interne de type ChatGPT, nommée Veritas (vérité en français). Selon Bloomberg, cet outil, non destiné au public pour le moment, est utilisé pour tester et accélérer le développement du nouvel assistant vocal, un projet dont le lancement a déjà été repoussé à 2026.

Un chatbot pour tester le futur de Siri

L’application Veritas permet aux employés d’Apple de tester plus efficacement les futures capacités de Siri, basées sur le nouveau système qui a pour nom de code Linwood. Elle permet d’évaluer des fonctions complexes comme la recherche dans les données personnelles (e-mails, musiques, etc) ou la réalisation d’actions au sein d’autres applications, par exemple pour retoucher une photo.

Avec une interface similaire aux chatbots populaires, Veritas peut gérer plusieurs conversations, mémoriser des échanges passés et mener des dialogues approfondis. Cet outil est crucial pour Apple qui peut ainsi recueillir des retours d’employés et évaluer la pertinence du format conversationnel avant de l’intégrer à son assistant vocal.

Un lancement à haut risque face à la concurrence

Le développement de ce nouveau Siri est un projet à très haut risque qui pourrait redéfinir la perception d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle. Un succès pourrait marquer un retour en force, tandis qu’un échec risquerait de creuser davantage l’écart avec des concurrents comme Google et Samsung, très agressifs sur le front de l’IA.

La pression est d’autant plus forte que le lancement, initialement prévu pour le printemps dernier, a été reporté à l’année prochaine en raison de problèmes techniques. Les fonctionnalités échouaient jusqu’à un tiers du temps lors des tests internes. Signe de cette prudence, Apple a d’ailleurs été très discret sur Apple Intelligence lors de la présentation de l’iPhone 17 ce mois-ci.

Une sortie en 2026 et une quête de partenaires

Après de multiples reports, la sortie de ce Siri de nouvelle génération avec IA est maintenant attendue au plus tôt pour mars 2026. Pour la technologie de base, Apple combine ses propres modèles de langage avec un modèle tiers. L’entreprise a récemment intensifié ses discussions avec Google pour utiliser une version personnalisée de Gemini, après avoir exploré des partenariats avec OpenAI et Anthropic.

Parallèlement, Apple travaille sur d’autres fronts de l’IA, avec une refonte visuelle de Siri prévue pour fin 2026, de nouveaux appareils domestiques et une incursion dans la recherche Web assistée par l’IA.