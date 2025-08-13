Apple ambitionne de transformer Siri en un assistant plus humain et visuellement attrayant, selon les informations de Bloomberg. Prévue pour équiper un HomePod avec écran en 2026 et un robot de table en 2027, cette nouvelle version de Siri adoptera une personnalité visuelle inspirée de l’icône Finder du Mac.

Un Siri animé pour une interaction plus naturelle

Apple souhaite placer Siri au cœur de son futur système d’exploitation pour la maison connectée, en lui offrant une apparence animée. Surnommé Bubbles en interne, ce concept rappelle vaguement Clippy, l’assistant animé de Microsoft Office des années 90. Les designers d’Apple explorent une version de Siri inspirée de l’icône Finder, le célèbre visage souriant du système de fichiers sur Mac. D’autres pistes, proches des Memojis personnalisés, restent à l’étude, mais aucune décision finale n’a été prise. Cette personnalité visuelle vise à rendre Siri plus vivant, transformant l’assistant en un compagnon virtuel engageant.

Cela rejoint un autre projet ambitieux : un robot de table prévu pour 2027, décrit comme un iPad monté sur un bras mobile capable de pivoter et de s’ajuster pour suivre les utilisateurs dans une pièce. Siri, au centre de cet appareil, agira comme un véritable compagnon. Par exemple, il pourra interrompre une conversation entre amis sur des projets de dîner pour suggérer des restaurants à proximité ou des recettes pertinentes.

Conçu pour des discussions interactives, ce Siri amélioré facilitera des tâches comme planifier un voyage, rivalisant avec le mode vocal d’OpenAI. Cette approche vise à rendre l’appareil semblable à une personne dans la pièce.

Une arrivée dès 2026 avec le HomePod à écran

La refonte visuelle de Siri pourrait voir le jour dès 2026 avec le HomePod équipé d’un écran, un appareil attendu comme une version abordable d’un hub domestique. Bien que ce produit n’offrira pas les mêmes capacités conversationnelles avancées que le robot de 2027, il intégrera l’interface visuelle modernisée de Siri.

Ce lancement marquera une première étape vers une expérience plus immersive, combinant Apple Intelligence avec des fonctionnalités comme la diffusion de contenus d’Apple TV+ ou la gestion d’appareils connectés via le futur système homeOS.