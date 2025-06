OpenAI ne veut pas seulement être le partenaire d’Apple pour certaines fonctions d’IA d’iOS et iPadOS. Si l’on en croit en effet des documents juridiques liés au procès antitrust en cours ciblant Google, les ambitions sont beaucoup plus vastes concernant la startup dirigée par Sam Altman. Le document décrit ce que doit être un « super-assistant », soit une IA puissante dotée d’une « mémoire » inter-conversationnelle, multimodale (qui traite indifféremment du texte, de l’image et du son), proactive et aussi capable d’agir de manière autonome sur des plateformes et interfaces. autant dire que ChatGPT coche toutes ces cases, ce qui est loin d’être le cas de Siri dans sa mouture actuelle.

Cette IA « agentique », OpenAI souhaite désormais qu’elle puisse remplacer totalement les assistants officiels promus par les Gatekeeper, soit les géants de la tech américaine que sont par exemple Microsoft, Google, Meta et bien entendu… Apple : « Le vrai choix stimule la concurrence et bénéficie à tous. Les utilisateurs devraient pouvoir choisir leur assistant IA. Que vous soyez sur iOS, Android ou Windows, vous devriez pouvoir définir ChatGPT comme assistant par défaut. Apple, Google, Microsoft, Meta ne devraient pas imposer leurs IA sans proposer d’alternatives équitables. Il en va de même pour les moteurs de recherche : Google, Apple, Microsoft devraient offrir un choix de moteur par défaut et rendre leurs index accessibles aux assistants IA, y compris ChatGPT. »

Ces affirmations de principe, au moment même où les ingénieurs peinent à mettre Siri au niveau d’un ChatGPT ou d’un Gemini, ressemblent fortement à une menace sur l’avenir pour l’assistant d’Apple. Non seulement Apple a une énorme pression sur les épaules pour parvenir à mettre sur pied son propre « super-assistant », mais il faudra désormais compter sur un possible (pour ne pas dire probable) coup de pression juridique de la part d’OpenAI pour ouvrir encore un peu plus l’écosystème iOS, cette fois côté IA.