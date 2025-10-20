La bêta 4 d’iOS 26.1, disponible maintenant, ajoute un nouveau réglage qui permet de modifier la transparence de l’interface Liquid Glass. Ce nouveau design est la principale nouveauté d’iOS 26.

Un ajustement de Liquid Glass avec un réglage

Avec iOS 26.1, un nouveau réglage permet de choisir un design clair (à savoir le niveau de transparence en place depuis iOS 26) ou un design tinté. Ce dernier augmente l’opacité au niveau de Liquid Glass et ajoute davantage de contraste.

La différence au niveau de l’apparence s’applique à tout le système d’exploitation, que ce soit l’écran de verrouillage, l’écran d’accueil, les applications qui utilisent les éléments de Liquid Glass et tout le reste.

L’option sur iPhone ou iPad est à retrouver au niveau de Réglages > Luminosité et affichage. Pour ce qui est du Mac avec macOS 26.1, c’est au niveau de Réglages Système > Apparence.

Il est bon de noter qu’il s’agit d’un système binaire : activer ou désactiver, rien d’autre. Certains utilisateurs espéraient qu’Apple propose un curseur afin que chacun puisse ajuster le niveau de transparence de l’interface Liquid Glass comme bon lui semble. Mais le fabricant a décidé de ne pas proposer cette solution.

En l’état, la bêta 4 d’iOS 26.1 est disponible pour les développeurs. La bêta publique équivalente devrait logiquement arriver demain. Quant à la version finale, il n’y a pas encore de date. Ce sera potentiellement pour la fin octobre ou début novembre.