iOS 26.1 bêta 4 permet de régler la transparence de Liquid Glass
La bêta 4 d’iOS 26.1, disponible maintenant, ajoute un nouveau réglage qui permet de modifier la transparence de l’interface Liquid Glass. Ce nouveau design est la principale nouveauté d’iOS 26.
Un ajustement de Liquid Glass avec un réglage
Avec iOS 26.1, un nouveau réglage permet de choisir un design clair (à savoir le niveau de transparence en place depuis iOS 26) ou un design tinté. Ce dernier augmente l’opacité au niveau de Liquid Glass et ajoute davantage de contraste.
La différence au niveau de l’apparence s’applique à tout le système d’exploitation, que ce soit l’écran de verrouillage, l’écran d’accueil, les applications qui utilisent les éléments de Liquid Glass et tout le reste.
L’option sur iPhone ou iPad est à retrouver au niveau de Réglages > Luminosité et affichage. Pour ce qui est du Mac avec macOS 26.1, c’est au niveau de Réglages Système > Apparence.
Il est bon de noter qu’il s’agit d’un système binaire : activer ou désactiver, rien d’autre. Certains utilisateurs espéraient qu’Apple propose un curseur afin que chacun puisse ajuster le niveau de transparence de l’interface Liquid Glass comme bon lui semble. Mais le fabricant a décidé de ne pas proposer cette solution.
En l’état, la bêta 4 d’iOS 26.1 est disponible pour les développeurs. La bêta publique équivalente devrait logiquement arriver demain. Quant à la version finale, il n’y a pas encore de date. Ce sera potentiellement pour la fin octobre ou début novembre.
Ce est pas un variateur, c est un simple interrupteur. En électricité vous vendez un truc pour un autre le client vous jette des pierres
Si vous voulez un liquide glace plus net aller dans accessibilité puis afficher et taille puis afficher bordure 👌🏼
Dans le titre vous indiquez je cite: “permet de régler la transparence de Liquid Glass” puis plus loin vous dites que c’est juste la possibilité d’activer ou désactiver. C’est pas la même chose du coup le titre induit en erreur ! Alors est-ce un titre putaclic ?
Titre mensonger