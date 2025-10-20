Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 4 (build 23B5073a) d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Quatrième bêta pour iOS 26.1 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements avec la version du jour, mais quelques nouveautés ont été présentes avec la précédente. Le logo d’Apple TV (ex-Apple TV+) a changé pour ajouter un peu plus de couleurs au niveau des lettres. La bêta 3 d’iOS 26.1 prépare également le terrain pour de nouvelles intégrations d’intelligence artificielle, en plus de ChatGPT. La prochaine devrait être Gemini de Google. De plus, le centre de contrôle propose un peu plus de rebonds par rapport aux versions précédentes. Le reste des nouveautés est à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 4 d’iOS 26.1.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 de macOS 26.1 (build 25B5072a) sur Mac, de watchOS 26.1 (build 23S5031a) sur Apple Watch, de tvOS 26.1 (build 23J5571a) sur Apple TV et de visionOS 26.1 (build 23N5042a) sur Apple Vision Pro. Là encore, cela concerne pour le moment les développeurs. Les bêtas publiques équivalentes devraient arriver demain.